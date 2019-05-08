شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 8-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2019 حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.13 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن. وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى. سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى 19.14 جنيه للشراء 19.29 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.13جنيه للشراء 19.29جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 19.13جنيه للشراء 19.29جنيه للبيع Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 19.06جنيه للشراء 19.37جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.11جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.19جنيه للشراء 19.32جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.11جنيه للشراء 19.29جنيه للبيع

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