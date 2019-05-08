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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 8-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2019 حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.13 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى.سعر اليورو فى البنك المركزى
19.14 جنيه للشراء
19.29 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.13جنيه للشراء
19.29جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.13جنيه للشراء
19.29جنيه للبيع
19.06جنيه للشراء
19.37جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.11جنيه للشراء
19.26جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.19جنيه للشراء
19.32جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.11جنيه للشراء
19.29جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.