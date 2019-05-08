الاقتصاد

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 8-5-2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 8-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2019 حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.13 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

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وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.14 جنيه للشراء

19.29 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.13جنيه للشراء

19.29جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.13جنيه للشراء

19.29جنيه للبيع

 

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سعر اليورو فى بنك البركة

19.06جنيه للشراء

19.37جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.11جنيه للشراء

19.26جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19جنيه للشراء

19.32جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.11جنيه للشراء

19.29جنيه للبيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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