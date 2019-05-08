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شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) على عدم تغيير في آخر جلساته ، رغم تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وسط محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 10.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.69 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.69 ومستوى المقاومة 11.00 .
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