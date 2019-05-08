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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) الارتفاع بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 310.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 330.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 310.00 ومستوى المقاومة 324.00 .
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