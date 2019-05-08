شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.50 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 50.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 43.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.80 ومستوى المقاومة 48.50 .