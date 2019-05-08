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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي - 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض في آخر جلساته ، ليبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل -0.40 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 28.00 ، طيلة ثبات الدعم 25.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.35 .
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