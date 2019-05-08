شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يؤكد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد بذلك على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -0.12 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.24 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.02 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.02 ومستوى المقاومة 17.42 .