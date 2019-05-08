الاقتصاد

زين السعودية يستعد بكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 08-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 11.30 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 0.22 ريال ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.85 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.56 ومستوى المقاومة 11.50 .

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