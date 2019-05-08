شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي محاط بالإشارات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الراجحي (1120) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -0.80 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 70.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 76.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 74.00 .