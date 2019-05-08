شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي - 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد كسر سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، جاء ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.08 ريال ، وسط الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.66 .

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