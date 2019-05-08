شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اتحاد اتصالات (7020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -0.28 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements ولهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.24 ، ليستهدف مستوى المقاومة 23.24 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 23.24 .

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