وزير النفط الأذربيجاني: السعودية قدمت تطمينات بأنها لن تتخذ قرارات أحادية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير النفط الأذربيجاني اليوم الأربعاء إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قدمت تطمينات بأنها لن تتخذ أي قرارات أحادية بشأن اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها حتى يونيو حزيران.

واتفق التحالف، المعروف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.

وسيجتمع التحالف في 25 و26 يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُمدد الاتفاق.