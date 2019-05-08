الان تتابع النفط يرتفع وسط تنامي واردات الخام الصينية وعقوبات أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر
ابريل نيسان.
وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخامالأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة فوق أحدث تسوية لها.
وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت شحيحة.
وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي “النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير.”
وزادت واردات الصين من النفط الخام في ابريل نيسان إلى مستوى قياسي للشهر عند 10.64 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك صدرت اليوم.
وتلك زيادة 11 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
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