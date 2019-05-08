الذهب يسجل ذروة أسبوع مع تراجع الشهية للمخاطرة

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري الأمريكي الصيني وتداعياته المحتملة على النمو العالمي، مما دفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة

نسبيا.

وفي الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1287 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 ابريل نيسان عند 1287.94 دولار.

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وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1288.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لآسيا والمحيط الهادي في أواندا “الذهب مدعوم في الوقت الحالي بشراء لتحاشي المخاطرة. لكن،لا يوجد تغيير في قوة الدفع الكامنة، ولا في المعنويات السائدة،والتي تبدو ضعيفة.”

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 870.50 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1330 دولارا للأوقية.