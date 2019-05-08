«الإمارات» تنظم يوماً مفتوحاً في البحرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

تنظم طيران الإمارات يوماً مفتوحاً في البحرين؛ لاستقطاب المزيد من الشابات والشبان البحرينيين؛ للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة؛ لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال «اليوم المفتوح» الذي تعتزم الناقلة تنظيمه يوم الثلاثاء 14مايو/‏أيار الجاري، في المنامة. ويتضمن اليومان المفتوحان عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور إلى جانب عمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية. وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيسي لطيران الإمارات؛ حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

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