«السلع المتعددة» يستعرض مسيرة الوصول إلى مجتمع ذكي مستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نشر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس تقريره السنوي الثاني للاستدامة في إطار التزامه باتفاق الأمم المتحدة العالمي.

ويمثل التقرير، الذي تم إعداده وفقاً للخيار الأساسي لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، امتداداً للنسخة الأولى التي أصدرها المركز في سبتمبر 2018، ويسلط الضوء على أدائه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ضمن إطار الاستدامة المعتمد لديه، حيث يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2018. وتتمحور استراتيجية المركز للاستدامة حول أربع ركائز رئيسية هي: الكوادر البشرية، السوق، البيئة، والمجتمع؛ ويسعى باستمرار إلى اعتماد أفضل البرامج التي تخدم أهدافه المحددة تحت كل ركيزة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: يلتزم المركز التزاماً تاماً بنهجه المعلن على صعيد الاستدامة المتمثل في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصفته إحدى الجهات الموقّعة على الاتفاق العالمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة ضمن رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.