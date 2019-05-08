شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة»: لسنا في إطار اندماج حالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، الشائعات التي تم تداولها بخصوص قيامها بالاندماج مع شركات أخرى.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، عقب وقف التداول على سهم الشركة، إلى أنها ليست في إطار اندماج؛ لكنها تسعى دوماً للبحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطها تماشياً مع استراتيجيتها ووضع السوق.

وأكدت أنه في حال مباشرة أي اندماجات أو استحواذات؛ فإن مجلس إدارتها سوف يتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية والسوق والإعلان وفق الأصول.

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