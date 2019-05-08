شكرا لقرائتكم خبر عن «مصرف عجمان»: لا استثمارات في «دريك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد «مصرف عجمان»، بأنه ليس لديه أية استثمارات مباشرة، أو غير مباشرة سابقاً، أو حالياً، في شركة «دريك آند سكل» الموقوف سهمها عن التداول.

وأشار المصرف في بيان إلى أن الأسهم المسجلة باسم مصرف عجمان هي ضمان لتسهيلات ائتمانية لأحد عملاء المصرف، وهذه التسهيلات مغطاة بضمانات أخرى كافية لدى المصرف، كما ذكر.

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