تراجع الاحتياطي النقدي الصيني في إبريل لأول مرة في 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع للمرة الأولى في ستة أشهر في إبريل/نيسان؛ وذلك بالرغم من بيانات أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يسترد اتزانه؛ بفعل إجراءات تحفيزية.

لكن بيانات البنك المركزي أظهرت، أمس، أن التراجع في احتياطات الصين، وهي الأضخم في العالم، جاء طفيفاً؛ إذ نزلت 3.81 مليار دولار خلال الشهر الماضي إلى 3.095 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطات 1.24 مليار دولار إلى 3.1 تريليون.

وعلى مدى أغلب فترات العام الماضي، كان المستثمرون العالميون يتخوفون من خطر نزوح رؤوس الأموال عن الصين؛ بسبب فتور الاقتصاد، وتجادلوا بشأن المدى الذي ينبغي لبكين أن تسمح به لعملتها اليوان بالانخفاض، غير أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال قيدت التدفقات الخارجة.

كانت بيانات قوية على غير المتوقع في مارس/ آذار أنبأت بأن الاقتصاد يعود ببطء للوقوف على أرض أكثر صلابة، لكن التصعيد غير المتوقع في التوترات التجارية الأمريكية الصينية هذا الأسبوع أعاد اليوان تحت ضغط، وجدد المخاوف حيال النمو الصيني.

ونزل اليوان 0.3% أمام الدولار في إبريل/نيسان، بينما ارتفع الدولار 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية.

وفي العام الماضي، تراجع اليوان 5.3% مقابل الدولار؛ بفعل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وبالرغم من خسائر حادة، الاثنين، بعد تهديدات برسوم أمريكية جديدة، مازال اليوان مرتفعاً 1.6% مقابل الدولار هذا العام.

وتراجعت قيمة احتياطات الذهب الصينية إلى 78.35 مليار دولار من 78.525 مليار دولار في نهاية مارس/آذار. (رويترز)