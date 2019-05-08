جمارك دبي: مشاركة فاعلة لعملائنا في تطوير خدماتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ثمّنت دائرة جمارك دبي، المشاركة الفاعلة لعملائها من التجار والشركات العالمية والمحلية، في جهودها لتطوير الأداء الجمركي من خلال تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة التي تسهم في تعزيز نجاح الدائرة وتتوج إنجازاتها المتصاعدة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية، استعداداً لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي في الحفل الشهري الثاني للعملاء للعام 2019: نحرص على تعزيز التواصل الدائم مع العملاء لتوثيق الترابط والتعاون معهم على التطوير الدائم للخدمات الجمركية، وقد تقدمت جمارك دبي في العام 2018 إلى قمة استثنائية وغير مسبوقة في سعادة العملاء بين كافة دوائر حكومة دبي، وفق تصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية وبنسبة 97.49 % وهذه القمة الجديدة لم تكن لتتحقق لولا شراكتنا المثمرة مع العملاء والتي تحفزنا على تطوير خدماتنا باستمرار لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد المتعاملين لتعزيز دور دبي كعاصمة للاقتصاد تنوع بنيتها الاقتصادية ولا تعتمد على مصدر واحد للحياة.

وأضاف: تضع جمارك دبي في مقدمة أولوياتها، تحفيز الإبداع والابتكار لتطوير الأداء بوتيرة متصاعدة وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، وتستعد الدائرة للقيام بدورها الحيوي في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، خاصةً في ظل المشاركة الفاعلة من العملاء في جهودها لتطوير الأداء الجمركي عبر تقديم أفكارهم وابتكاراتهم التي تدعم قدرة جمارك دبي على تحسين الخدمات وإطلاق المبادرات الجديدة، التي تعزز ما تم تحقيقه من إنجازات متصاعدة للدائرة.