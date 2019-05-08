شكرا لقرائتكم خبر عن «غلفا» تتحول للربحية ب3 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3 ملايين درهم، مقابل خسائر بالفترة ذاتها من العام الماضي، بقيمة 2.65 مليون درهم.

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