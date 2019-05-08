شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير طريق الروبيكى من مدينة بدر إلى طريق جنيفة بـ"العاشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير طريق الروبيكي، والذى يبدأ من مدينة بدر إلى طريق جنيفة بمدينة العاشر من رمضان، تسهيلاً لعملية الانتقال بين المدينتين. وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بوضع طبقة من الأسفلت بالوصلات المتهالكة، وكذا العلامات الإرشادية وعمليات الإنارة على جانبي الطريق، ونقاط التهدئة. Advertisements

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