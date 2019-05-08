شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والصناعة.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحا 24.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5844.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% رابحاً 35.170 نقطة ليصل إلى مستوى 6345.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 4.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4873.48 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 31.7 مليون سهم بقيمة 10.98 مليون دينار كويتى عبر 1704 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.
وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.46%، تلاه مراكز بنسبة 6.79%، ثم تمدين بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم كميفك بنسبة 9.68%، ثم المصالح بنسبة 9.09%.
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