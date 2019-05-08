شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-5-2019 والأستقرار يسود التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات، اليوم الأربعاء 8-5-2019، حالة من وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس واستقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، مسجلا 17.09 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى كما استقر أيضا سعر الريال السعودى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، جاءت أسعار أهم العملات العربية والأجنبية، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر إغلاق الأمس، بالغا، 19.13 جنيه للشراء، 19.29 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقرسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.38 جنيه للشراء، و 22.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقرسعر صرف الريال السعودى اليوم وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، 56.19 جنيه للشراء، 56.6 جنيه للبيع.