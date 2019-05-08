شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17686 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1612 نقطة.