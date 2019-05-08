1.4 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الجمارك الصينية أن التجارة الخارجية الصينية ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 9.51 تريليون يوان (نحو1.41 تريليون دولار).
وذكرت المصلحة فى أحدث بيانات أعلنتها اليوم الأربعاء أن الصادرات زادت بنسبة 5.7% على أساس سنوى لتصل إلى 5.06 تريليون يوان (750 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.45 تريليون يوان (659 مليار دولار)، كما ارتفع الفائض التجارى بنسبة 31.8% ليصل إلى618.17 مليار يوان (91.6 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
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