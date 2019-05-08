شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له هذا العام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 110.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.26، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من آذار/مارس الماضي عند 109.90 وذلك حينما اختبر الزوج الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير الماضي، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.29.

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هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 25 من نيسان/أبريل الماضي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% والمضي قدماً في السياسات التحفيزية والتيسير النقدي في ظلال جهودهم للوصول إلى هدف التضخم عند الاثنان بالمائة ودعم أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية أيضا من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 3.8% في آذار/مارس، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.6%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.