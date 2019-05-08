شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في أربعة أسابيع مع تراجعت بقرابة الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع موضحه انخفاضها بقرابة الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.6$ الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي ولتعكس بذلك استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية.

وفي تمام الساعة 05:39 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.75% إلى مستويات 77.372$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 77.896$ بعد أن حققت الأدنى لها في أسابع عند 74.298$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 77.996$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 4.52$ مليار.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين للأدنى لها منذ أخر جلسات نيسان/أبريل حينما حققت مكاسب فاقت 10% موضحة آنذاك أفضل أداء يومي لها منذ الثاني من ذلك الشهر حينما حققت مكاسب بنحو 27% وعكست أفضل أداء يومي لها في شهرين آنذاك عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبلي-ويمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من تلاشي المكاسب التي حققتها بالأمس وتراجعها في نهاية المطاف مثقلة بقرار موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات بحظر أي تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عن طريقه وإرجاءه ذلك القرار لخطورة ذلك على المستخدمين، ويأتي ذلك في أعقاب أعرب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية في وقت سابق من الشهر الماضي عن رغبتها في حظر تعدين البتكوين مرجيه ذلك لجعل العالم أكثر أماناً.

ويذكر أن اللايتكوين كانت قاب قوسين أو أدنى في الثالث من نيسان/أبريل من مستويات 100$ عقب ارتفاعها في مطلع الشهر الماضي بأكثر من خمسين بالمائة وتضاعف قيمتها السوقية آنذاك، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية خلال الآونة الأخيرة وبالأخص عقب أفادت الصين التي تحتل أن أكثر من ثلثي عمليات التعدين على البتكوين عالمياً عن عزمها حظر التعدين هناك.

وتلي ذلك أيضا الشهر الماضي تطرق المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لكون التكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة تؤدي لعدم الاستقرار المالي، وصولاً إلى أثارت المدعي العام في نيويورك شكوكاً حيال استقرار عملة تيثير في أعقاب التحقيقات التي تطرقت إلى اشتراك مشغلي منصة التداول بيتفينكس في إخفاء خسارة 850$ مليون من أموال العملاء والشركات لديهم.