شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها هذا العام مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.23% لتتداول حالياً عند 14.96$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها هذا العام مقارنة مع الافتتاحية عند 14.92$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 97.47 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك للصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 94 مليار يوان أي ما يعدل 13.8$ مليار مقابل 221 مليار يوان أي ما يعادل 32.6$ مليار في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 235 مليار يوان أي ما يعادل 33.7$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

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ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد الأربعاء الماضي على أن اللجنة الفيدرالية مستمرة في نهج "الصبر" حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع أعربه عن استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، وأفادته بأن معدل التضخم الأساسي لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الثلاثاء الماضي أعرب كل من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر آنذاك لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بزيادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يتم دفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما نوه أنه قد يتم رفع الرسوم على السلع التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وسط تهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن تتم تقبل المزيد من الخسائر.

ويأتي ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين مع استبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون غداً الخميس وبعد غداً الجمعة لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة منوشين والممثل التجاري لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.