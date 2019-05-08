شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وحديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1204 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1191، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1207، بينما حقق الأدنى له عند 1.1189.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفع 0.7% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية اتساع التراجع إلى 2.7% مقابل 0.4%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.