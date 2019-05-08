شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع القلق حيال التعريفات الجمركية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي شهدت أمس الثلاثاء أسوء أداء يومي لها هذا العام وسط تسعير الأسواق لفرص تصعيد الحمائية التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم في أعقاب في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 94 مليار يوان أي ما يعدل 13.8$ مليار مقابل 221 مليار يوان أي ما يعادل 32.6$ مليار في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 235 مليار يوان أي ما يعادل 33.7$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50% من 1.75% خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في الثامن من أيار/مايو الجاري، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين في الأسواق والتي أشارت لتثبيتها للاجتماع الثامن عشر على التوالي.

ويذكر أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أعربوا يوم الاثنين الماضي عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر آنذاك لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بزيادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يتم دفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

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كما نوه إلى أنه قد يتم رفع الرسوم على السلع التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع، وسط تهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن يتم تقبل المزيد من الخسائر.

وجاء ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين مع استبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون غداً الخميس وبعد غداً الجمعة لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة منوشين والممثل التجاري لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.66% ليخسر 26.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,573.28، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.55% ليخسر هو الأخر 339.46 نقطة ويصل إلى المستوى 21,584.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.43% ليخسر 16.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,704.49، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 12.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,913.84.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.64% ليخسر 187.87 نقطة ويصل إلى المستوى 29,175.15، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 4.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,172.93.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.02% ليخسر 2.25 نقطة ويصل إلى المستوى 10,025.14، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 26.78 نقطة ويصل إلى المستوى 6,268.90.