شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي للأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب خفض المركزي النيوزيلندي للفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي اليوم الأربعاء وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.38% إلى مستويات 0.6579 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6604، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في ستة أشهر عند 0.6527، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6605.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي خفض صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50% من 1.75% خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في الثامن من أيار/مايو الجاري، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين في الأسواق والتي أشارت لتثبيتها للاجتماع الثامن عشر على التوالي.

وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي وقبل أن نشهد انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون والذي علق على قرارات البنك التي خالف توقعات الأسواق التي كانت مبنية على ترجيه في شباط/فبراير الماضي سيناريو متفائل للتوظيف والتضخم في نيوزيلندا.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.