شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في الثامن من أيار/مايو الجاري أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50% من 1.75%، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين في الأسواق والتي أشارت لتثبيتها للاجتماع الثامن عشر على التوالي.

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