شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يخترق مقاومة محورية - تحليل صباحي - 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 6274.04 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.93% بما يعادل 119.27 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6274.04 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6434.69 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6434.69 .