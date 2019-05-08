شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -74.36 نقطة ، ليظل بذلك مستنداً لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8800.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9400.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 71 عدد أسهم الشركات الخاسرة 109 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 عدد أسهم الشركات المتداولة 190

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