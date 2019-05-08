شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5124 نقطة، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف الشهر الماضي، ومخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5150 نقطة، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 5030 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5250 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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