شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في حركة هابطة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2725 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم 2690 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2780 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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