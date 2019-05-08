شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10251 نقطة، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة والتي بلغت 10340 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 10350 نقطة، وهو المستوى الذي نتوقع ان يضغط على المؤشر في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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