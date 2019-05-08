الاقتصاد

معهد البترول الأمريكي يكشف عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية أن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت بحوالي 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.2 مليون برميل.


وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض مخزون البنزين بحوالي 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات المقطرات 834 ألف برميل.


يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر في تحركات سوق النفط عالمياً.

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