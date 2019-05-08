شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يسجل خسائر حادة هي الأكبر منذ يناير ويغلق أدنى حاجز 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط موجة مبيعات حادة دفعت "داو جونز" لتسجيل أكبر خسائر في يوم واحد منذ الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية.



وجاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فريقه الإداري ينوي زيادة الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% ابتداءً من الجمعة المقبلة من 10% حالياً.



وهدد "ترامب" باستهداف واردات من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافة برسوم جمركية نسبتها 25% أيضاً.



وأكد "ترامب" أن هذه الرسوم الجمركية ليست سيئة بل إنها دعمت الاقتصاد الأمريكي في العام الماضي وزادت من إيرادات الموازنة.



ورفض الرئيس الأمريكي ما وصفه بإبطاء الصينيين من وتيرة وأهمية المفاوضات وانتقد عدم التزامهم بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم سابقاً.

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وعلى أثر ذلك، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 61.40 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.9% مغلقاً عند 69.88 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 69.3 دولار.



وانخفض "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 473 نقطة) مغلقاً عند 25965 نقطة، وبلغ اعلى مستوى بالجلسة عند 26276 نقطة وأقل مستوى عند 25789 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 7963 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8070 نقطة وأقل مستوى عند 7899 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 2884 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2913 نقطة وأقل مستوى عند 2862 نقطة.