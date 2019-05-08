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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع بأكثر من 1% بعد قرار "ويشات" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم وتأثرت الريبل سلبياً بقرار موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويشات".
وقرر "ويشات" اليوم حظر أي تعاملات بالعملات الرقمية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى خطورة ذلك على المستخدمين.
على النقيض، أعلنت "مايكروسوفت" الأمريكية عن تكنولوجيا "أزور" للحوسبة السحابية المدعومة بـ"بلوك شين"، وهي تقنية تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها.
وتلقت بعض العملات الرقمية دعماً اليوم من إقبال المستثمرين عليها كملاذ آمن في ظل موجة الهبوط الحادة التي انتابت أسواق الأسهم العالمية عقب تصعيد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من حدة النزاع التجاري مع الصين.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.30 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.
أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 3.1% إلى 5942 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 6042.9 دولار وأقل سعر عند 5745.2 دولار.
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