شكرا لقرائتكم خبر عن في لمحة عدم ثقة بالأمريكيين...أوروبا تقرر وقف استخدام "737 ماكس" حتى انتهاء تحقيقاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إنها تجري تحقيقات مكثفة للتأكد من أمان استخدام طائرات "737 ماكس" التي تصنعها "بوينج" الأمريكية، وهي علامة يراها محللون أنها تدل على عدم ثقة في التحقيقات التي تقودها وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكية بالتوازي.



وأضافت الوكالة أنها قررت تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها بنفسها، وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية العامة بشأن هذه الطائرات، فتارة تقول الشركة المصنعة إنها آمنة، وتارة أخرى تقول إنها اكتشفت مواطن الخلل.

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وأعلنت "بوينج" أمس أنها اكتشفت أن خاصية الإنذار في قمرة القيادة بطائرات "737 ماكس" لم تكن متوفرة، وأنها أبلغت الجهات الأمريكية المعنية بذلك، لكنها لم تستطيع الكشف عن ذلك علانية أمام العملاء.



وأوضحت "بوينج" أنها اكتشفت هذا الخلل الفني بعد سقوط الطائرة الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها تأكدت من الخلل بعد سقوط طائرة أخرى إثيوبية في مارس/آذار مما أسفر عن مصرع المئات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 3.8% وأغلق عند 357.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 367.7 دولار وأقل سعر عند 355.02 دولار.