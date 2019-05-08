شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك" يرفع حصته في "تسلا" إلى حوالي 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" أنه اشترى المزيد من الأسهم في الشركة مما زاد حصته في صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية.



واشترى "ماسك" أسهما بقيمة 25 مليون دولار في "تسلا" خلال الأسبوع الماضي خلال الإجراء الذي اتخذته الشركة بعرض سندات وأسهم للبيع، بحسب وثيقة لدى الجهات التنظيمية الأمريكية.



وعرضت "تسلا" أكثر من ثلاثة ملايين سهم للبيع مقابل سعر يقدر بـ243 دولار للسهم في الأسبوع الماضي، وأبدى المدير التنفيذي اهتماما لشراء 102.8 ألف سهم بشكل مبدئي مقابل 25 مليون دولار.

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وقفز سهم "تسلا" على مدار الجلستين الماضيتين بنسبة 4.6% وأغلق جلسة الأمس عند مستوى 255.34 دولار.



وبناء على ما أعلنه المدير التنفيذي للشركة، يكون إجمالي ما يمتلكه الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" في الشركة 33.9 مليون سهم (بنسبة 19.5%) رغم أن السهم هبط بنسبة 23.3% منذ بداية العام حتى الآن.



ومن الجدير بالذكر أن "ماسك" توصل إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن التغريدات المثيرة للجدل، والتي أطاحت به العام الماضي من منصب رئيس مجلس الإدارة والاحتفاظ بمنصبه الحالي فقط.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 246.04 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 257.2 دولار وأقل سعر عند 245.1 دولار.