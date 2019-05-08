487 محامية سعودية أمام المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى وزارة العدل إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية.

وأوضحت الوزارة أمس أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات، يمثلون حصة 20% من إجمالي الرخص الممنوحة للعام الحالي.

وأشارت إلى أن مركز التدريب العدلي قدم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الالكترونية، كما تقدم بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، مجموعة من الخدمات للمحامي ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي «قيد محام متدرب» وخدمة «انتقال محام متدرب»، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه الكترونيا.

المحامون المسجلون

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6270 الإجمالي

5783محامون

487 محاميات

رخص محاماة خلال العام الحالي:

774 الإجمالي رخصة

619 محامون

155 محاميات