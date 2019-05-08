حكومة المرتزقة تمنع استيراد منظومة الطاقة الشمسية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

وجهت حكومة المرتزقة جميع المنافذ الحدودية بتشديد الحصار على اليمنيين، من خلال منع استيراد عدد من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

واشارت وثيقة صادرة عن ادارة جمارك منفذ شحن الى صدور قرار يقضي بمنع استيراد منظومة الطاقة الشمسية، دون ذكر الاسباب .

وجاء في الوثيقة الموجهه الى محافظ المهرة أن حكومة المرتزقة تعتزم من الاسابيع القادمة حظر دخول المنظومات الشمسية الى الاراضي اليمنية.

وقد أبدى تجار يمنيون غضبهم من حظر التحالف ، الذي تقوده السعودية، دخول العديد من السلع اليمن، معربين عن قلقهم من اتجاه الأسعار لمزيد من الارتفاع وتراجع نشاطاتهم المتضررة بالأساس في ظل العدوان المستمر على اليمن.

Advertisements

وتزيد حكومة المرتزقة من إجراءات التفتيش بالمنافذ اليمنية، بحجة منع توريد السلع التي يحتاجوها المواطنون .

وتعتبر بطاريات الطاقة الشمسية، مصدراً هاماً يستخدمه اليمنيون لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب العجز الكبير في الكهرباء العمومية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، فضلا عن توقفها بالكامل في المحافظات الشمالية.

ودفع انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المدن اليمنية، غالبية السكان إلى الطاقة الشمسية من أجل إنارة منازلهم. وتعتبر الطاقة الشمسية في اليمن السوق الأسرع نمواً، منذ مطلع عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، وأنفق اليمنيون نحو 300 مليون دولار لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بحسب مؤسسة مساندة للتنمية (خاصة).

وأضحى 51% من السكان يعتمدون على الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وفق دراسة أصدرتها مؤسسة برسنت لبحوث الرأي اليمنية.