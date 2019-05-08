وزير العمل يطلق أكاديمية «هدف» لتأهيل القادة ودعم التوطين النوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المهندس أحمد الراجحي، في مقر الصندوق في مدينة الرياض، أكاديمية «هدف» للقيادة، لإعداد وتأهيل قادة المستقبل في القطاع الخاص ودعم التوطين النوعي واقتصاد المعرفة، بحضور عضو اللجنة التنفيذية عضو مجلس إدارة الصندوق الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري.

وقال مدير عام الصندوق إن الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.

وأكد السديري أن الأكاديمية تساعد بشكل كبير على خلق قيادات فاعلة لها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي، إضافة إلى دعم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

وأشار إلى أن الأكاديمية تهدف لمساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعما وتأكيدا لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار، كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين العديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

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أهداف الأكاديمية:

مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية

دعم المنشآت في اختيار الأنسب للمناصب القيادية

إكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال

الاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات

أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص

أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس

أن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية

أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين

إتقان اللغة الإنجليزية.

المرحلة الأولى: التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج

المرحلة الثانية: يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم

المرحلة الثالثة: عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4- 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج

المرحلة الرابعة: التدريب المباشر لمدة خمسة أيام

المرحلة الخامسة: تقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج