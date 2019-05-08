7 مراحل لفحص جودة البناء للوحدات السكنية تحت الإنشاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفر برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان خدمة «فحص جودة البناء» للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من البرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في مرحلته الأولى للمستفيدين من الأفراد في نوفمبر الماضي.

ووفق بيان للبرنامج أمس، تسهم الخدمة في رفع جودة البناء السكني من خلال فحص الوحدة السكنية تحت الإنشاء، حيث يتم فحص الوحدة السكنية على 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، تبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة، مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

معايير عالمية

وأوضح البرنامج أنه يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الالكترونية Mostadam.sa للحصول على زيارة من فاحص معتمد يقوم بمباشرة عمليات الفحص وفقا للإجراءات المعتمدة من البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والمطابقة لكود البناء السعودي.

وتعد الخدمة أحد الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي، سعيا من وزارة الإسكان إلى رفع كفاءة السوق العقاري والأطراف العاملة فيه، حيث تعد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

رفع الجودة

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وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود أن الوزارة تسعى إلى أن يكون لشهادة جودة البناء دور محوري في عملية الشراء وجعلها جزءا من ثقافة المستهلك، بالإضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصاد المملكة.

وأشار إلى أن منصة البناء المستدام تقدم مجموعة من الخدمات التي تسعى إلى رفع جودة الوحدات السكنية مثل خدمة «فحص جودة البناء» التي تمكن المستفيد من التحقق من جودة الوحدة السكنية أثناء بنائها من قبل المهندسين الفاحصين في سبع مراحل محددة تنتهي بتقديم شهادة جودة البناء عند إكمال كافة المراحل بنجاح، وخدمة «فحص المباني الجاهزة» التي تمكن من فحص الجودة الظاهرية للوحدات السكنية القائمة.

قبل صب الأساسات

قبل صب سقف الدور الأرضي

نهاية أعمال العظم وبداية أعمال التمديدات للالكتروميكانيك

نهاية أعمال الواجهات وبداية أعمال العزل

نهاية أعمال التمديد للالكتروميكانيك

أعمال البلاط وتركيب النوافذ والأبواب

التسليم النهائي

تهدف الخدمة إلى تمكين المستفيد المقبل على البناء (سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد) من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح

رسوم الخدمة:

للمطورين:

1400 ريال لكل وحدة سكنية شاملة جميع مراحل الفحص ورسوم الشهادة

للأفراد:

رسوم الخدمة تعتمد على إجمالي مسطحات البناء