طيران الإمارات تطرح عروضاً خاصة إلى بورتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال اعتباراً من 2 يوليو/‏تموز 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي من 2795 درهماً ومن 14995 درهماً في درجة رجال الأعمال. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 20 مايو (أيار) الجاري، على أن يتم السفر حتى 28 فبراير (شباط) 2020.

وسوف تصبح بورتو ثاني وجهة لطيران الإمارات في البرتغال بعد العاصمة لشبونة. وتتمتع بورتو بموقع ممتاز على امتداد شاطئ الأطلسي في شمال البرتغال وعند مصب نهر دورو. وتجذب المدينة، المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، أعداداً متنامية من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وستخدم طيران الإمارات، مدينة بورتو بأربع رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث. 8 أجنحة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في السياحية. وسوف تعمل الرحلة في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وستغادر الرحلة «ئي كيه 197» مطار دبي الدولي، في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى بورتو في الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 198»، فسوف ستغادر بورتو في الساعة 5:35 مساءً وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات والإقامة في فندق خمسة نجوم ابتداءً من 5799 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).