صندوق بـ367 مليون درهم لدعم أعمال المساحات المشتركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة أبوظبي المالية»، و«جي أس شوب»، إحدى أكبر تكتلات الشركات في كوريا الجنوبية، و«500 ستارتابس»، صندوق تمويل المراحل الأولى للمشاريع الناشئة في العالم والذي يتخذ من سيليكون فالي مقراً له، عن توقيع مذكرة تفاهم؛ للعمل سوياً على تطوير منصة لمراكز الابتكار ومساحات العمل المشتركة تحت مسمى «500 سبيسز».

توفر المنصة, لدى دخولها حيّز التشغيل، منظومة شاملة ومستدامة للابتكار والشركات الناشئة، بما في ذلك برامج المسرعات والتدريب والتوجيه. وبالاستفادة من خبرات وتجارب الشركات، تهدف المنصة إلى اغتنام الفرص التي يوفرها قطاع مساحات العمل المشتركة المتنامي حول العالم. وتعد «كريبتو لابز» المعروفة بإدارتها الناجحة لمساحات العمل المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، طرفاً من هذه الاتفاقية، وتمد المنصة بالخبرات التشغيلية التي تتمتع بها.

وستقوم منصة «500 سبيسز» بإطلاق صندوق قيمته 100 مليون دولار (376 مليون درهم)؛ لدعم تطوير وتوسيع نموذج أعمال المساحات المشتركة التي ستنفذها المنصة في مناطق مختلفة حول العالم؛ منها: الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا وأوروبا وشمال إفريقيا.

وقال مصطفى خريبة الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أبوظبي المالية: نعيش حقبة جديدة عنوانها الابتكار وفق نماذج حديثة للتعاون والعمل المشترك، بدفع من شركات وأفراد يمتلكون نظرة مختلفة ومبتكرة لطرق ووسائل العمل. بالنسبة للشركات والمشاريع الناشئة، تتمحور الحلول الداعمة للعمل المشترك في إيجاد مساحة مرنة وكافية بأسعار معقولة؛ لتشكيل مركز إبداعي لدعم الأفكار المتطورة والأعمال الجديدة، والتي تعد جميعها مكونات أساسية للابتكار. ونرى في هذه المراكز الخلاقة محطة أساسية من محطات الارتقاء بقطاع الأعمال والمشاريع إلى آفاق مختلفة ومستقبل أفضل، كما تشكل هذه المراكز داعماً رئيسياً لنمو قطاع الشركات الصغيرة والناشئة.وقالت كريستين تساي، الرئيس التنفيذي لشركة «500 ستارتابس»: شرعنا عام 2010 في مهمة جريئة لاكتشاف ودعم رواد الأعمال الأكثر موهبة في العالم، ومساعدتهم على إنشاء شركات ناجحة على نطاق واسع وبناء أنظمة عمل عالمية الطابع ومزدهرة. نتطلع أن تساعدنا شراكتنا مع كل من مجموعة أبوظبي المالية و«جي أس شوب» و«كريبتو لابز» على زيادة الاستفادة من شبكة الشركات والمشاريع الناشئة التي عملنا على تطويرها على مر السنين، وتعزيز موقعنا كمستثمر عالمي نشط. ستوفر مساحات العمل الخاصة بمنصة «500 سبيسز»، فرصة حقيقية للمزيد من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للوصول إلى مصادر التمويل واجتذاب المواهب والحصول على الدعم والتوجيه اللازمين، وبالتالي بناء شبكة متكاملة تحتوي على كافة عناصر ديمومة العمل. والأهم من ذلك كله أن الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية هي أيضاً جزء من هذه الرؤية القائمة على إنشاء شبكة من أنظمة وبيئات العمل المبتكر ذات الطابع المحلي كجزء من رؤية عالمية.

وقال يونغهون بارك، نائب الرئيس التنفيذي ل «جي أس شوب»: في ذروة عصر النهضة الإيطالية، عمل النحاتون والفنانون والعلماء سوياً في أماكن عمل مشتركة؛ لإنشاء روائع استمرت حتى يومنا هذا. وعلى مر السنين، استثمرت «جي أس شوب» في الشركات الناشئة؛ من خلال الصناديق والمسرعات؛ ومن خلال مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي قمنا بتنفيذها في العديد من الأسواق العالمية. يسعدنا أن نرى كيف سيؤدي بناء بيئة حديثة للعمل إلى فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الناشئة والشركات والمستثمرين، ليس فقط على المستوى المحلي؛ بل على المستوى العالمي من خلال شبكة من المساحات المشتركة التي تم إنشاؤها بالتعاون بيننا وبين مجموعة أبوظبي المالية و«كريبتو لابز» وشركة «500 ستارتابس».