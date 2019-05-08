شكرا لقرائتكم خبر عن 9.3 مليون لـ«الإمارات للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أرباح «بنك الإمارات للاستثمار»، إلى 9.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 14.5 مليون خلال نفس الفترة من 2018. ويعود الانخفاض إلى تراجع الإيرادات 8% إلى 38.4 مليون درهم، وارتفاع المصاريف التشغيلية 9% إلى 29.1 مليون.

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