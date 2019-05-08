«وول ستريت» تستشعر الخطر لليوم الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال تصريحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، تُلقي بظلالها على أداء «وول ستريت»، لتستهل الأسهم تداولاتها في جلسة أمس، بخسائر كبيرة لليوم الثاني توالياً، خاصة بعد أن جاء الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ليؤكد كلام الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم المفروضة على الواردات الصينية ابتداءً من الجمعة القادمة.

وسجل مؤشر داو جونز خسائر فادحة بأكثر من 400 نقطة في بداية التعاملات، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 40 نقطة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر ناسداك 140 نقطة.

كما سجلت «بوينج» و«كاتربيلر» خسائر بأكثر من 1٪ لكل منهما.

وأوروبياً، لم يطرأ أي تغير يذكر على الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، يوم أمس الثلاثاء، وتصدرت بورصة لندن الخسائر مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة ليستوعبوا مجموعة من النتائج، وليتابعوا التطورات المحيطة بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وتأرجح المؤشر ستوكس 600 صعوداً وهبوطاً.

ودفع سهم أوني كريديت مؤشر ميلانو للصعود؛ بعد أن قال أكبر بنوك إيطاليا إنه يدرس بيع وحدته فينكو بنك وتبني إجراءات؛ لضمان أن وحدة السمسرة الإلكترونية يمكنها العمل خارج المجموعة. وعلى مستوى المنطقة، نزل مؤشر قطاع البنوك 0.7% مسجلاً أكبر الخسائر.

وفي بورصة طوكيو، نزل المؤشر نيكاي، أمس؛ إذ واجه المستثمرون لدى عودتهم من عطلة عشرة أيام مخاوف من أن مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية قد تكون معرضة لخطر الانهيار.

وظلت الأسواق اليابانية مغلقة منذ 27 إبريل/‏نيسان وحتى السادس من مايو/‏أيار؛ بسبب عطلات الأسبوع الذهبي.

وتراجع نيكاي 1.5% إلى 21923.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 12 إبريل/‏نيسان.

وتراجع أداء الشركات الأكثر انكشافاً على الصين مثل شركات تصنيع معدات البناء والتشغيل الآلي للمصانع. وهوى سهم كوماتسو المحدودة عشرة في المئة، ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 6.4% وهبط سهم فانوك كورب 3.2%.

في المقابل ارتفع سهم سوني كورب 3.8% لتوقعات بأن تحقق الشركة أرباح تشغيل 810 مليارات ين (7.32 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس/‏آذار. وبحسب إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالي، فإن هذا يعد تراجعاً سنوياً بنسبة 9.4% لكن النتائج ستظل أعلى من توقعات السوق التي تدور بين 700 و750 مليار ين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 1599.84 نقطة.